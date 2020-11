Linea Blu, sabato 21 novembre su Ra1: Donatella Bianchi racconta le isole

21 novembre 2020 a

Puntata speciale di "Linea Blu", oggi sabato 21 novembre su Rai1 (dalle ore 14). Donatella Bianchi racconterà la bellezza delle isole nel mare nostrum. Dalla Sicilia alla Sardegna passando per Asinara, Capraia, Gorgona, Ventotene, Procida.

Un patrimonio immenso, quello insulare italiano: dagli scogli che si stagliano nel blu del mare e del cielo, frequentati solo dagli uccelli marini, alle isole celebri in tutto il mondo, icone del fascino e della bellezza del nostro Paese. In questa miriade di piccole terre emerse circondate dal mare, la conduttrice ce ne racconta in particolare alcune dove la mano dell’uomo ha lasciato segni consegnati alla storia. Qui l’uomo, perseguendo altri fini, inconsapevolmente, ha garantito una tutela quasi integrale dell’ambiente, a terra e a mare, che fa di queste isole luoghi unici.

