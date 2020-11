Il filo rosso, prima puntata del programma di Paola Perego. Le anticipazioni: tra gli ospiti c'è Adriano Panatta

21 novembre 2020 a

a

a

Torna in tv Paola Perego. Sabato 21 novembre alle 14 su Rai2 andrà in onda la prima puntata de Il filo rosso, un programma che nasce con l'idea di raccontare il rapporto che tiene uniti nonni e nipoti e che lega le generazioni di ieri a quelle di oggi. Attraverso le storie che verranno raccontate nel programma, però, si parlerà anche di altri tipi di legami, familiari e affettivi, attraverso i quali verranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere.

Malata anche la conduttrice e attrice Paola Perego; "Dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia"

Tra le storie che verranno raccontate nel corso della prima puntata, ci sarà quella di un ragazzo che è riuscito a superare momenti molto duri proprio grazie all’aiuto dei suoi nonni. Nello spazio intitolato Una poltrona per due, invece, i protagonisti saranno due persone che hanno interrotto il loro rapporto per motivi definiti più pop, come un tradimento ad esempio. Gli ospiti della prima puntata, che commenteranno le varie storie, saranno Adriano Panatta, Salvatore Esposito e Don Giacomo Pavanello. Appuntamento su Rai2 dalle 14.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.