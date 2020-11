Sara Moalli, terza volta grembiule blu a Bake Off 2020: chi è l'aspirante pasticcera

21 novembre 2020 a

Sara Moalli più lanciata che mai a Bake Off Italia 2020. La concorrente dello show culinario in onda su Real Time ha vinto per la terza volta il grembiule blu in questa ottava edizione e si candida a favoritissima: il format nella prossima puntata vedrà la sfida valevole come semifinale.

Sara Moalli ha 29 anni e abita a Gallarate, in provincia di Varese. Laureatasi al Politecnico di Milano, lavorava come Interior Design, poi le dimissioni e la voglia di cimentarsi a tempo pieno nella pasticceria. Legata alla famiglia, Sara ha una sorella di nome Debora, ed è sposata con Simone da un anno (viaggio di nozze tra New York, Antigua e Barbuda). Ex pallavolista, si ispira alle creazioni del famoso pasticcere Ernst Knam e su Instagram ha già 13mila followers.

