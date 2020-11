Amici 20, anticipazioni sabato 21 novembre: allievi tutti confermati. Ma Alessandra Celentano è ancora senza ballerini

21 novembre 2020 a

Seconda puntata stagionale di Amici 20, in onda dalle 14,10 su Canale5. In studio il general manager di Rds Massimiliano Montefusco e Daniela Cappelletti conduttrice di Radio Italia. Sangiovanni, Raffaele e Aka7even si sono esibiti nei loro tre rispettivi inediti: gli ultimi due hanno ricevuto il sì di entrambe le emittenti, mentre Sangiovanni il via libera soltanto di Radio Italia. In pratica, i due membri delle radio hanno affermato se darebbero l'ok a trasmettere o meno i pezzi interpretati dai concorrenti.

Amici 20, Arianna finge di stare male e resta a letto tutto il giorno: lezioni saltate. Cantante a rischio espulsione

In scena tutti gli allievi, che i professori hanno confermato in blocco. Ancora nessun alunno per Alessandra Celentano, nonostante siano stati presentati due ballerini di danza classica. Dopo la loro perfomance, la Celentano non ha preso alcuna decisione. Intanto sembra essersi sgonfiato il caso di Arianna Gianfelici, la cantante che non si è presentata a lezione per una giornata intera, rimanendo a dormire nel letto. La ragazza ha chiarito tutto in una storia su Instagram: "Non sono rimasta a dormire per pigrizia, ma perché stavo male, ma non è stato detto".

