Crozza-De Luca: "Zaia campione di tampone acrobatico e fachiro del coton fioc"

21 novembre 2020 a

Ancora una esilerante esibizione di Maurizio Crozza nei panni di Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania. L'abile imitatore nella puntata di Fratelli di Crozza andata in onda venerdì 20 novembre su Nove, ha ironizzato sulla dimostrazione dell'uso del tampone rapido fatto da Luca Zaia, presidente della regione Veneto, fantasticando sulla versione di De Luca ("Zaia campione di tampone acrobatico e fachiro del coton fioc") dell'episodio andato in onda su tutti i telegiornali.

"Non fate come lui, potreste arrivare al cervello. Di Maio non corre pericoli, quindi affondi pure" ha detto Crozza imitando il governatore campano che sui social sta spopolando con le sue dirette e video.

