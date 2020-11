Beautiful, le anticipazioni del 21 novembre: Ridge a letto con Shauna

21 novembre 2020 a

a

a

Ancora un episodio ricco di colpi di scena quello di Beautiful - la storica soap opera che va in onda ogni giorno su Canale5 a partire dalle ore 13,40 - in onda oggi sabato 21 novembre 2020. Le anticipazioni ci raccontano che Brooke ed Eric sono in ansia per Ridge: lo stilista infatti ha trascorso la notte fuori di casa. Ridge infatti si risveglia nel letto di Shauna visibilmente scosso delle scoperta. Ridge – per dimenticare le lunghe litigate con Brooke – si è lasciato andare all'alcol finendo nel letto di Shauna che però rivela non essere successo niente di peccaminoso. Sarù davvero così? Intanto Brooke pensa al peggio.

