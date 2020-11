Tale e Quale Show: Lidia Schillaci, il padre che l'aveva lasciata da bambina e il rapporto con la nonna | Video

21 novembre 2020 a

Per Lidia Schillaci, vincitrice del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2020, trasmissione di punta di Rai 1 condotta da Carlo Conti, il rapporto con il padre è stato molto complicato. Lui ha abbandonato la famiglia quando lei era ancora piccola. Dopo diversi anni è tornato a cercare Lidia e i suoi fratelli: "All'inizio non è stato facile - ha dichiarato lei in passato - ora i rapporti sono sereni".

"Ne parlo con fatica, è stato un grande dolore ma io grazie a tutto questo ora sono più forte". Schillaci ha invece sempre avuto un grande rapporto con la nonna che da piccola la invitava proprio a cantare. Nonostante sia siciliana e si chiami uguale a lui, non ha alcun legame di parentela con l'ex calciatore Totò Schillaci.

