Tale e Quale Show, la vincitrice Lidia Schillaci, la carriera e il fidanzato di Ballando con le stelle

E' Lidia Schillaci la vincitrice del Toreno Tale e Quale Show 2020. Nella puntata in cui Carlo Conti torna a condurre in presenza, lei propone una strepitosa esibizione di Mina e straccia gli avversari. Ma chi è Lidia Schillaci? Nata a Palermo il 28 marzo 1984 è cantante, cantautrice e compositrice, ma ha fatto anche diverse esperienze televisive. Ha studiato al conservatorio di Trapani pianoforte per cinque anni, poi si è dedicata al canto. Ha collaborato con Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Elisa. Ma ha lavorato anche come compositrice. Ha scritto la colonna sonora dei film Sbirri e Non smettere di sognare. Sue anche le musiche di alcuni spot importanti. In tv dopo Operazione Trionfo, Tale e Quale Show 2019 e ora la vittoria nel Torneo dei campioni 2020.

Dal punto di vista sentimentale è legata al ballerino Luca Favilla, undici anni più giovane, che ha partecipato a due edizioni di Ballando con le Stelle (nella foto sopra con Manuela Arcuri).

