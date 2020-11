Matrimonio a prima vista Italia 2020, Andrea Ghiselli: polemica social dei fan, difendono Sitara dopo il divorzio del pesarese da Nicole

21 novembre 2020 a

Polemica social dopo che Andrea Ghiselli ha divorziato da Nicole per fidanzarsi con Sitara (ex di Gianluca) in Matrimonio a prima vista Italia 2020.

Questa conclusione si vedrà nella puntata di martedì 24 novembre su Real Time (canale 31), episodio che è già disponibile nella piattaforma Dplay plus.

Sulla pagina Instagram dei fan del ristoratore di Pesaro il quale aveva sempre criticato l'aspetto fisico della moglie Nicole (le coppie vengono decise "al buio" sulle indicazioni di un team di esperti) appare un post con la foto di Andrea (è una immagine della puntata speciale "E poi" non ancora trasmessa in chiaro) nella quale si polemizza con chi attacca Sitara.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, maratona tv su Real Time sabato 21 e domenica 22 novembre: orari e anticipazioni

"Dite tanto di Andrea che non piaceva Nicole sotto l'aspetto fisico ma voi cosa state facendo nei confronti di Sitara, ognuno è libero di vivere le proprie emozioni ed esperienze.. quindi se dovete criticare senza conoscere le persone interessate non commentate oppure non seguite la fanpage", viene detto espressamente. Le risposte, non si sono ovviamente, fatte attendere.

