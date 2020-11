Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la proposta di matrimonio di Briatore: "Per lui è fake news? Ho dei testimoni" | Video

20 novembre 2020 a

Puntata speciale al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci, che dopo lo scontro con Selvaggia Roma, deve fare i conti con la replica di Flavio Briatore alla sua bomba lanciata la settimana scorsa, quando la showgirl ha confidato ad alcuni inquilini di una proposta di matrimonio ricevuta dall'imprenditore durante il lockdown. In un primo momento Briatore ha bollato la cosa come fake news.

Ed Elisabetta Gregoraci, sorridendo ma non troppo, ha replicato subito: "Lui è un uomo tutto di un pezzo - ha detto - e quindi il lato tenero lui non lo vuol far vedere. Ma ho delle persone che possono testimoniare come quello che ho detto sia verissimo".

Alfonso Signorini è poi intervenuto, affermando come Flavio Briatore lo abbia chiamato nella mattinata di venerdì 20 novembre per precisare: "La proposta l'ho fatta - ha commentato Flavio al conduttore - ma l'ho buttata là perché non avevamo storie importanti nessuno dei due. Ma con lei la storia non potrà mai più andare avanti, anche se l'affetto tra noi e soprattutto per nostro figlio esisterà sempre".

Poi la Gregoraci - terminata la parentesi dedicata a Briatore - riceve un messaggio dal padre. Ed Elisabetta scoppia in lacrime.

