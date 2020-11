Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca fidanzato dopo il divorzio da Sitara che oggi sta con Andrea

Cosa è successo dopo la trasmissione

Gianluca Epifani è stato uno dei sei protagonisti di Matrimonio a prima vista 2020 che martedì 24 novembre vedrà una puntata speciale su Real Time, (canale 31) dal titolo "E poi".

Un episodio già disponibile su Dplay plus per gli abbonati della piattaforma. Gianluca, fiorentino, era sposato con Sitara e ha divorziato dalla ragazza romana che poi si scoprirà essere adesso fidanzata con Andrea il quale ha divorziato da Nicole dopo che la coppia aveva deciso di continuare la relazione. Invano.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, maratona tv su Real Time sabato 21 e domenica 22 novembre: orari e anticipazioni

Si scopre, in una intervista al sito fanpage,it, che Gianluca è adesso all'estero per lavoro (in Danimarca a Copenaghen) ed è innamorato, fidanzato con un'altra. Con Sitara il rapporto non è mai decollato e di più: Gianluca ha detto di "aver intuito" qualcosa fra Sitara e Andrea. E questo è successo. Gianluca apparirà tranquillo della sua scelta di non continuare con la "moglie", nella puntata speciale del 24 novembre dove appare in buoni rapporti con la ex moglie dell'esperimento sociale.

