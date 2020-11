Tale e Quale Show, Carolina Rey diventa Nada con Ma che freddo fa. E' all'altezza? Ecco la differenza | Video

20 novembre 2020 a

a

a

Nell'ultima puntata di Tale e Quale Show l'esibizione di Carolina Rey non fa impazzire di soddisfazione fan e telespettatori.

Carolina si presenta sul palcoscenico interpretando Nada. Propone un vero e proprio cavallo di battaglia di Nada Malanima, in arte semplicemente Nada: Ma che freddo fa, presentata sul palco del Festival di Sanremo nel lontano 1969, quando Nada aveva soltanto 16 anni. Carolina Rey non convince troppo. Grande impegno, ma secondo i commenti sui social voce troppo nasale, così come eccessiva allegria rispetto all'originale.

C'è davvero tanta differenza? Occorre confrontare l'originale con il Tale e Quale per avere un'idea del voto che meriterebbe Carolina Rey.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.