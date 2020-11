Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e la nomination: altra lite in diretta tra la contessa e Stefania Orlando | Video

20 novembre 2020 a

Serata piena di tensione al Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì 20 novembre clima burrascoso anche tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando, da tempo sua acerrima rivale nella casa. Tutto nasce dalle nomination della scorsa puntata, con Giulia Salemi insultata dalla contessa per il voto rifilato dall'influencer alla De Blanck.

Stefania Orlando tuttavia fa notare come Patrizia De Blanck abbia in realtà un po' di paura dell'eliminazione e quindi "da quando è stata nominata - ha affermato l'ex di Andrea Roncato - sembra essere più gentile del solito". Una versione contestata apertamente dalla contessa, che urla a Stefania: "Falsa, sei una falsa, vai a quel paese. Sono stata più gentile solo perché ho fatto una promessa ad Alfonso Signorini di non dire più parolacce", ha commentato. Ma la divisione resta apertissima.

