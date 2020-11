Bake Off Italia 2020, Matteo eliminato e grembiule blu a Sara: i verdetti della puntata del 20 novembre. Scelti i semifinalisti

20 novembre 2020 a

Bake Off Italia 2020, sono stati scelti i semifinalisti nella puntata in onda su Real Time (canale 31) venerdì 20 novembre. Una prova di pasticceria francese davvero avvincente che alla fine ha assegnato il grembiule blu a Sara, è stata ancora lei la più brava della puntata. Ancora una volta.

Poi il verdetto più atteso, quello dell'esclusione. "L'eliminato di oggi è Matteo. Matteo vai avanti e continua a sperimentare", è la "sentenza" che viene letta. Matteo, nel finale del programma la prende bene, in maniera costruttiva: "Continuare a crescere", dice facendosene una ragione: la sua partecipazione è stata comunque straordinaria e adesso, a due puntata dalla fine, restano in quattro in lizza.

