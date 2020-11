Bake Off Italia 2020, Benedetta Parodi look da sogno: spacco sexy e classe per la scelta dei semifinalisti

20 novembre 2020 a

Bake Off Italia 2020, occhio ai dolci e scelta dei semifinalisti del programma di Real Time di venerdì 20 novembre, ma grande protagonista è Benedetta Parodi.

La conduttrice, alla soglia dei 50 anni. è apparsa sempre più spigliata e avvenente. Per chi non ha visto il programma basta scorgerla su Instagram dove i fan hanno riempito di like il suo post dove appare col vestito col quale ha tenuto in mano il programma.

Spacco, gambe in vista il fisico da urlo. Un. vestito nero che ha conquistato il pubblico maschile e che ha trovato, commenti alla mano, le preferenze di quello femminile.

