Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia: "Natale e feste in casa per i concorrenti, avanti fino a febbraio" | Video

20 novembre 2020 a

La prima notizia della serata del Grande Fratello Vip arriva subito in apertura della puntata di venerdì 20 novembre. Alfonso Signorini annuncia infatti che il reality andrà avanti a "Natale, Capodanno, Epifania...Andiamo avanti fino a metà febbraio", ha spiegato.

E chissà come reagiranno i vip all'interno della casa. Non tutti ovviamente saranno felici di trascorrere le feste senza i familiari. "Grazie al pubblico, è grazie a voi che andremo avanti per così tanto tempo", ha sottolineato il conduttore. L'annuncio verrà dato ai concorrenti probabilmente nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane, quando la voce era stata diffusa da Paolo Brosio, proprio Elisabetta Gregoraci aveva detto: "No io esco prima, il Natale lo passo con mio figlio Nathan Falco". Chissà se cambierà idea.

