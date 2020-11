Soliti Ignoti, concorrente sbaglia la scelta finale e perde 122mila euro

20 novembre 2020 a

a

a

Soliti Ignoti. Lei si chiama Sofia ed è di Ostra, un paese di poco più di 6mila abitanti in provincia di Ancona. E' stata la protagonista della puntata di venerdì 20 novembre del programma condotto da Amadeus durante il preserale di Rai 1. Una partita tra alti e bassi quella della concorrente marchigiana che sarebbe potuta arrivare in fondo con un bottino più alto. Comunque con un buon finale si è presentata alla scelta del parente misterioso con un'ottima somma e ha deciso di raddoppiare. Quindi 122mila euro. La concorrente ha scelto il numero otto per la parentela misteriosa, scelta che però non è risultata vincente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.