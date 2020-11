I soliti ignoti, ecco il biglietto della Lotteria Italia estratto oggi 20 novembre da Amadeus

20 novembre 2020 a

Serie F, numero 182607. E' questo il biglietto della Lotteria Italia da 10mila euro che è stato estratto durante la puntata del programma I soliti ignoti di oggi, venerdì 20 novembre. E' stato il conduttore Amadeus, come al solito, ad annunciarlo in apertura del programma di Rai 1 che è uno dei più seguiti del preserale. Amadeus ha spiegato anche che il biglietto è stato venduto a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Anche quest'anno il primo premio della Lotteria Italia sarà di cinque milioni di euro. I biglietti costano cinque euro. L'estrazione è in programma per la serata del 6 gennaio del 2021.

