Amici 20, Giulia nel panico: la coreografia è troppo difficile. Notte in bianco insieme a Esa | Video

20 novembre 2020 a

a

a

Notte in bianco per Giulia. La ballerina di Amici 2020 infatti era un po' in difficoltà nella preparazione delle coreografie, tanto da ammettere durante le prove: "Sono nel panico", ha riferito a una delle insegnanti. E così, la giovane allieva della scuola guidata da Maria De Filippi si è messa al lavoro anche durante la notte.

Giulia studia tutta la notte

Al buio, davanti al monitor, Giulia ha ripassato la coreografia, studiando le mosse: "Sono anche contenta, me ne hanno data una difficile, evidentemente penso che posso farla", ha sottolineato la ballerina insieme al cantante Esa, il quale ha trascorso gran parte della notte con lei. A un certo punto le ha rivolto una domanda retorica: "Non passerai mica tutta la notte a studiare?". In realtà Giulia era già proiettata alla notte in bianco di lavoro, a dimostrazione tuttavia di una abnegazione davvero ammirevole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.