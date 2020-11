Quarto Grado, Gianna Del Gaudio uccisa dallo stesso assassino di Daniela Roveri? Il colpo di scena sul dna

20 novembre 2020 a

Quarto Grado stasera su Rete 4 (ore 21.25) si occuperà del caso di Gianna Del Gaudio. La professoressa di Seriate, in provincia di Bergamo, fu uccisa nella notte tra il 26 e il 27 agosto. Era il 2016. Le indagini si concentrarono sul marito Antonio Tizzani che è l'unico imputato per il delitto. Ma nel corso del processo non è mancato un colpo di scena. La difesa ha tirato in ballo il Dna e l'ha fatto attraverso Giorgio Portera che è un ex ufficiale del Ris di Parma e ora consulente genetista. Stando a quello che sostiene la difesa, ci sarebbe una notevole compatibilità tra il dna che fu trovato sul guanto che era accanto al taglierino del delitto, con quello rinvenuto sul viso di Daniela Roveri, manager uccisa nel suo appartamento, sempre a Bergamo, il 20 agosto. In quel caso l'omicidio fu archiviato nel 2019 senza colpevoli, Ma allora Antonio Tizzani è innocente? L'assassino delle due donne è la stessa persona? Stasera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiranno la vicenda.

