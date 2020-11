L'Eredità, Massimo Cannoletta ancora campione ma la settima Ghigliottina è un flop. Insinna: "Non hai giocato in difesa"

20 novembre 2020 a

Settima Ghigliottina per Massimo Cannoletta, il super campione de L'Eredità, il programma preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Cannoletta si è confermato per l'ennesima volta campione anche nella puntata di venerdì 20 novembre, sbaragliando la concorrenza. Stavolta però il buon Massimo, che ricordiamo ha già conquistato circa 130.000 euro, ha sbagliato ne gioco finale, non riuscendo a individuare la parola che collegava le cinque de la Ghigliottina.

Auto, bucare, linea, cane e ufficio. Il campione tuttavia ha scritto "scheda", per poi arrampicarsi sugli specchi durante la spiegazione. Ed è qui che è intervenuto il conduttore Insinna, che illustrando tutti i collegamenti, ha detto riferendosi al campione: "Stavolta non hai giocato in difesa". Difesa, proprio la parola che avrebbe significato la vittoria di 28.756 euro. Ma Cannoletta è pronto a riscattarsi già sabato 21 novembre.

