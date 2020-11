Quarto Grado, il caso di Alberto Genovese: arrestato per violenza sessuale. La ragazza: "Sono sotto shock. Un incubo"

20 novembre 2020 a

a

a

Quarto Grado, stasera in tv su Rete 4 dalle ore 21.25, focalizza l'attenzione su caso di Alberto Genovese. L'imprenditore del web è stato arrestato il 7 novembre a Milano. E' accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni. Lui si difende spiegando che era sotto l'effetto della droga e dell'alcol, quindi non era in grado di intendere e di volere. Ma non ci sono soltanto le accuse della giovane. Emergono altre testimonianze di donne che sostengono di essere state molestate.

Belen Rodriguez e i festini da Alberto Genovese: "In Terrazza Sentimento solo una volta, ma ho parlato con Carlo Cracco"

Le indagini si stanno focalizzando in particolare sui festini a base di alcol e di stupefacenti, festini ospitati dalla Terrazza Sentimento. Stasera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, daranno ulteriori notizie sulla vicenda, ma durante il programma saranno raccolte anche le opinioni dei numerosi ospiti in studio. Nei giorni scorsi la ragazza ha confidato al suo avvocato Luca Procaccini di sentirsi "distrutta e sotto shock. Mai avrei pensato di andare a una festa e vivere un incubo così".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.