Amici 20, Lorella Cuccarini sgrida Riccardo per le parole sulla Celentano: "Io ti ho dato il banco, non devi convincere lei" | Video

Lorella Cuccarini vuole subito mettere le cose in chiaro con Riccardo, appena entrato - peraltro grazie al suo via libera - nella scuola di Amici 20. Il ballerino tuttavia al termine della esibizione ha tenuto a precisare di voler sorprendere soprattutto le professoresse che l'hanno scartato, vale a dire Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini striglia Riccardo

Ed è su questo aspetto che la nuova insegnante ha strigliato Riccardo: "Sono rimasta un po' così - ha spiegato - dopo che ti ho dato il banco sentirmi dire che il tuo pensiero era per Alessandra e Veronica sinceramente mi ha sorpreso. Stampatelo bene in testa - ha aggiunto la Cuccarini - non devi convincere né me, né la Celentano né la Peparini, ma il pubblico".

