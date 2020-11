Opera Marino Faliero in diretta tv, su Rai 5 l'inaugurazione del teatro Donizetti di Bergamo, vuoto causa lockdown

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, dalle ore 20 su Rai 5 in diretta dal teatro Donizetti di Bergamo, l'opera dello stesso Gaetano Donizetti dal titolo Marino Faliero. Il teatro riapre appositamente per il pubblico televisivo dopo un restauro che è durato tre anni. Lo spettacolo è incluso nel cartellone del Festival Donizetti Opera 2020, ma ovviamente considerato il lockdownnon ci saranno spettatori nella struttura. Dirigerà l'Orchestra e Coro del Donizzetti Opera il maestro Riccardo Frizza. La regia è a cura di Stefano Ricci. Il protagonista è Michele Pertusi nel ruolo di Marino Faliero, affiancato da Bogdan Baciu (Israele), Michele Angelini (Fernando) e Francesca Dotto (Elena). La regia televisiva è curata da Arnalda Canali.

