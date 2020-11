Amici 20, Federica commossa per la lettera dei genitori. Sui social conquista tutti per il peluche | Video

20 novembre 2020 a

Momento toccante per la cantante Federica (Kika) durante la puntata del preserale della ventesima edizione di Amici in onda su Italia1. Federica infatti ha ricevuto nella casetta in cui abitano i giovani allievi della scuola capitanata da Maria De Filippi, una lettera da parte dei suoi genitori.

"Siamo fieri di te - è il testo della dedica a Kika - a prescindere da come andranno le cose. Siamo orgogliosi soprattutto per come ti sei formata musicalmente da sola".

Federica è ovviamente commossa dalla lettera e stringe forte il suo orsacchiotto di peluche tra le braccia.

Proprio quest'ultimo aspetto va a sottolineare la dolcezza della giovane cantante, che sui social diventa subito coccolata dagli appassionati del programma.

