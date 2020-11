Stasera in tv 20 novembre, su Rai Storia prima puntata di Storie contemporanee. Le anticipazioni

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, nuovo programma su Rai Storia, inizio alle ore 22. E' un approfondimento su quelle che sono le ricerche più interessanti a cui lavorano gli storici italiani, dalla Rivoluzione Francese ad oggi. Si intitola Storie contemporanee ed è a cura di Fabrizio Marini, Marco Mondini, Alfonso Notari, Michela Ponzani, per la regia di Leonardo Sicurello. Ogni settimana Michela Ponzani, affiancata da Marco Mondini, presenta tre indagini per chiarire con i loro autori gli aspetti più rilevanti dello studio, le novità, le scoperte, i risultati. Stasera il fenomeno delle cartoline indirizzate al Milite Ignoto, i beni trafugati durante la Seconda Guerra Mondiale e i movimenti giovanili. All’Archivio Centrale dello Stato Michela Ponzani incontra Barbara Bracco, intervistata sulla ricerca Le cartoline al milite ignoto. Marco Mondini, dal Museo ebraico di Roma, racconta, invece, insieme a Bianca Gaudenzi la storia dei beni culturali trafugati e ancora dall’Archivio Centrale dello Stato Marco De Nicolò propone la sua ricerca sui movimenti giovanili, tra cultura e politica.

