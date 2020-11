Stasera in tv 20 novembre, su Rai2 la serie americana The rookie: la trama dei due episodi

20 novembre 2020 a

a

a

Ancora serie americane come spesso accade nella prima serata di Rai2. Venerdì 20 novembre andrà in onda un doppio appuntamento con The Rookie, a partire dalle 21,20. Mancano ancora quattro puntate al termine di questa seconda stagione, con una terza in arrivo che affronterà sia il Covid che il tema della brutalità della polizia negli Stati Uniti.

La prima puntata di venerdì 20 (la 17esima) si intitola Sotto copertura: Nolan e Harper interrompono uno scambio di droga per strada e si ritrovano davanti Bianca, la ragazza che Nolan aveva tentato di usare come prima informatrice, senza grande successo. L'episodio successivo si intitola Lezioni di vita: qui Nolan mentre è in ospedale per un caso di un uomo al quale hanno sparato, incontra l’ex marito di Grace, Simon.

