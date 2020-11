Stasera in tv 20 novembre, su Rai Movie il film L'ottava nota Boychoir. La trama

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, su Rai Movie in seconda serata, a partire dalle ore 23.05, è in programma il film L'ottava nota Boychoir. Pellicola drammatica del 2015, produzione americana, la regia è a cura di Francois Girard e del cast fanno parte Dustin Hoffman, Kathy Bates, Josh Lucas, Garrett Wareing, Debra Winger. Stet è un ragazzino di grande talento per il canto. A undici anni perde la madre. Il padre, che lui non ha mai conosciuto, lo iscrive ad un esclusivo collegio che ospita un celebre coro di voci. Stet però fatica a sopportare la disciplina. E' il suo maestro, che ne intuisce il potenziale, a spingerlo a superare l'aggressività.

