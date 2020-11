Tale e Quale show, Alessandro Siani giudice della finalissima: il comico e l'amicizia speciale con Diletta Leotta

20 novembre 2020 a

Puntata finale di Tale e Quale show, con la finalissima in programma venerdì 20 novembre. Tra gli ospiti ci sarà anche Alessandro Siani, che parteciperà come giurato d'eccezione alla trasmissione e presenterà progetti futuri. Su tutti quello di un nuovo film in programma a Natale 2021, che vedrà nel cast pure Diletta Leotta.

Il comico e la conduttrice Dazn erano stati paparazzati insieme qualche settimana fa da Diva e Donna a spasso per Roma. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato un flirt tra i due, ben presto smentito e lasciando spazio a progetti lavorativi.

Per Diletta Leotta si tratterebbe di un debutto. Non proprio assoluto, visto che era stata doppiatrice in Pupazzi alla riscossa e 7 ore per farli innamorare, oltre a qualche comparsata in fiction e commedie. Ancora l'impegno non è ufficiale, ma un ruolo da protagonista nel cinema sarebbe il sogno proibito per l'attuale conduttrice sportiva più sexy del panorama nazionale.

