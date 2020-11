Stasera in tv 20 novembre, su La7 torna Propaganda Live. Anticipazioni e ospiti

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, su La7 torna Propaganda Live, il programma di approfondimento politico, ironia e non solo, condotto da Diego Bianchi detto Zoro e da Marco Dambrosio Makkox, con la presenza fissa di Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Si comincia alle ore 21.15 e come accade tutte le settimane, la produzione ha ufficializzato gli ospiti attraverso i suoi canali social. Stasera parteciperanno alla seguita trasmissione la ricercatrice Alessia Ciarrocchi, la scrittrice Chiara Valerio, l'attore teatrale Andrea Pennacchi, il cantante Memo Remigi, il musicista Fabio Calenza e Zerocalcare. Ospite di Propaganda Live anche il musicista egiziano Ramy Essam.

