Stasera in tv 20 novembre, su Rai Movie il film Parliamo delle mie donne. La trama

Stasera in tv, 20 novembre, su Rai Movie è in programma il film Parliamo delle mie donne, inizio alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola romantica, produzione francese del 2014. Regia a cura di Claude Lelouch. Tra gli attori principali troviamo Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irene Jacob, Pauline Lefevre. La trama. Jacques è un famoso fotografo di guerra che ha vissuto una vita piuttosto intensa anche dal punto di vista sentimentale. Ha quattro figlie, avute da altrettante donne. Per riconciliarsi con loro asseconda una messinscena pensata dal suo amico Frederic. Le conseguenze saranno ben diverse rispetto a quello che pensava.

