Stasera in tv 20 novembre, su Rai 4 il film The gangster, the cop, the devil. La trama

Stasera in tv, 20 novembre, su Rai 4 dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo The gangster, the cop, the devil. Si tratta di una pellicola del 2018, produzione coreana, thriller che vede alla regia Lee Won-Tae, mentre del cast fanno parte Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Kim Sung-kyu, Choi Min-chul. La trama. E' la storia di un feroce serial killer che sceglie le sue vittime, ma una sera incappa nel gangster Jang Dong-soo che sopravvive all'agguato. Il boss stringe un patto con il poliziotto Jung Tae-suk, suo nemico giurato, con l'obiettivo di mettere le mani sul folle assassino.

