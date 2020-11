Stasera in tv 20 novembre, su Rai Premium Gli orologi del diavolo. Ultime due puntate

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 20 novembre, Rai Premium dalle ore 21.20 propone la replica delle ultime due puntate de Gli orologi del diavolo. Si tratta degli episodi che chiudono la serie di grande successo della fiction i cui protagonisti sono Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Nelle due puntate si entra nel vivo della storia attraverso la vicenda di quello che dovrebbe essere l'ultimo carico di droga. Marco fa scoprire lo stupefacente, ma Aurelio riesce a scappare. Poi assiste il padre che muore ed è costretto a vivere sotto protezione con la donna che ama, Messia. Una situazione pesante che rischia di far terminare la storia. I due decidono di tornare in paese e Aurelio viene arrestato grazie all'aiuto di Jacopo, fratello di Marco.

