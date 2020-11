Matrimonio a prima vista Italia 2020, maratona tv su Real Time sabato 21 e domenica 22 novembre: orari e anticipazioni

Il programma in replica sul canale 31 in attesa della puntata speciale "E poi" di martedì 24 novembre

Successo per Matrimonio a prima vista Italia 2020 tanto che su Real Time (canale 31) vanno in onda gli episodi in replica del docureality nella giornata di sabato 21 novembre e domenica 22 novembre. Questo in attesa della puntata speciale dal titolo "E poi" che verrà trasmessa in chiaro martedì 24 novembre in prima serata. e nella quale conosceremo che cosa è successo dopo la fine della trasmione.

La programmazione di Real Time propone un'autentica maratona: sabato 21 novembre alle ore 16.15 il settimo episodio con la reunion delle tre coppie che si sono sposate "al buio", senza conoscersi, in un esperimento sociale guidato da un team di esperti.

Poi di seguito alle ore 17.15 la "scelta finale", l'ultima puntata della trasmissione che ha visto la conferma del matrimonio fra Luca e Giorgia e Andrea e Nicole, mentre si sono separati Gianluca e Sitara. Domenica 22 novembre questa puntata sarà riproposta alle ore 15.40.

