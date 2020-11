Uomini e donne, Sophie Codegoni se la gode tra Matteo e Antonio: "Mi piace quando loro due si punzecchiano" | Video

20 novembre 2020 a

Torna al centro dello studio di Uomini e donne anche Sophie Codegoni. La tronista diciottenne è contesa da Antonio e Matteo. Intanto confessa: "Matteo sinceramente è il preferito di mia nonna", ha spiegato. E l'intesa sembra essere dimostrata anche nella puntata di venerdì 20 novembre andata in onda su Canale5.

Matteo non nasconde tuttavia la sua gelosia, soprattutto nei confronti di Antonio, l'altro principale pretendente alla Codegoni. Antonio e Sophie hanno evidenziato pure loro una certa intesa nell'esterna che li ha visti come protagonisti.

Esterna Sophie Antonio

E per Sophie questa sembra la condizione ideale: "A me piace quando si punzecchiano", ha spiegato a Maria De Filippi. Matteo piano piano sta mandando via la timidezza iniziale: "Prima volevo conoscerti, ora voglio conquistarti", ha sottolineato. Un atteggiamento più sicuro, proprio quello voluto dalla giovane tronista.

Esterna Sophie Matteo

Antonio non è però tipo che si arrende facilmente. Alla fine entrambi si dicono soddisfatti, almeno per il momento, del percorso fatto insieme alla bellissima Sophie.

