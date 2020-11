Bake Off Italia 2020, stasera in tv 20 novembre su Real Time si scelgono i semifinalisti. Puntata in Francia per i dolci: anticipazioni

20 novembre 2020 a

Nuova puntata per Bake Off Italia 2020 che stasera venerdì 20 novembre 2020 si trasferisce in Francia. Alle ore 21.20 su Real Time (canale 31), Benedetta Parodi farà ii nomi dei semifinalisti, in una prova con i dolci francesi, La conduttrice avrà al suo fianco Damiano Carrara ed Ernst Knam come sempre in servizio e con la guest star Csaba dalla Zorza a cui è affidata la prova tecnica.

La prova creativa dedicata alla rielaborazione classica di un dolce famoso, a questa seguirà proprio la prova tecnica, che sarà quella che porterà tutti in Francia. Le anticipazioni parlano che Csaba dalla Zorza chiederà ai pasticceri un sogno goloso e, infine, toccherà alla prova a sorpresa in cui avranno poco tempo per mettere insieme un dolce sotto richiesta dei giudici.

Eccoci ai protagonisti che stasera si "assottiglieranno" dopo attenta selezione: Matteo, 35 anni di Milano; Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta, Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno).

