Bake Off Italia 2020, Damiano Carrara: foto con la fidanzata e sui social cresce il mistero sull'identità della ragazza che è con lo chef

Bake Off Italia 2020, lo chef Damiano Carrara è apparso sui social con una foto alla vigilia della puntata di questa sera venerdì 20 novembre su Real Time (canale 31) che ha scatenato i fan, soprattutto le ammiratrici.

Lo chef toscano (Damiano ha 35 anni ed è di Lucca e la sua carriera è maturata fra Dublino in Irlanda e negli States) è popolare, un volto amato e molto geloso della sua privacy e ha postato sui propri account una foto insieme ad una bella ragazza. L'identità della ragazza non è stata svelata, nè è riconoscibile (come in un'altra foto di qualche settimana fa) e questo è bastato per scatenare commenti e aprire la caccia all'identità della fidanzata.

Un giallo, al momento, rimasto irrisolto. Intanto il post è balzato sui trend topic di Twitter e i commenti proseguono, anche ironici: "Un altro soldato che cade..." c'è scritto in uno dei commenti.

