Uomini e donne, Armando silurato da due corteggiatrici. Claudia lo asfalta: "Sei un bugiardo, mi hai preso in giro" | Video

20 novembre 2020 a

Giornata difficile per Armando Incarnato. Nella puntata di venerdì 20 novembre il cavaliere napoletano ha litigato sia con Claudia che con Brunilde. Ma andiamo con ordine. Mentre Armando è impegnato a parlare al centro dello studio con Brunilde, interviene Claudia, furiosa per il comportamento del cavaliere. "Prima mi dici di uscire poi mi dai il bidone alle 10 di sera - ha attaccato la donna - potevi dirmi subito che mi piace Brunilde, ci sarei rimasta male ma non ci sarebbero stati problemi. Invece mi hai presa in giro, sei un bugiardo". "Ma cosa dici, questa è matta", la replica piccata di Incarnato.

Claudia accusa Armando

Poi Armando si lascia andare ad alcuni apprezzamenti: "Claudia è una bella donna, ma preferisco la morbidezza in un corpo come quello di Roberta - ha spiegato - Claudia ha l'addominale da uomo". Pronta la risposta della diretta interessata: "Io sono un'atleta", ha affermato.

Anche Brunilde critica Armando

Ma ad Armando non va meglio con Brunilde, accusata da Incarnato di non essere totalmente sincera nei suoi confronti. Ma Brunilde non ci sta e contrattacca: "Se in una conoscenza non posso essere me stessa addio", ha sottolineato la corteggiatrice. Insomma, per Armando Incarnato arriveranno tempi migliori.

