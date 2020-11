Stasera in tv 20 novembre, su Nove torna Fratelli di Crozza. Anticipazioni

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, su Nove torna il travolgente Maurizio Crozza ovviamente con il suo Fratelli di Crozza, programma ormai divenuto di successo. Inizio alle ore 21.25. Come al solito satira e super imitazioni con la nuova carrellata di personaggi proposti nelle ultime settimane dal comico, imitatore e conduttore televisivo ligure. Dopo averci presentato gli uomini chiave dello scandalo della sanità calabrese, dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo? Non può essere escluso, anzi è più che probabile. Nella puntata della settimana scorsa Fratelli di Crozza ha ottenuto il 6.9 per cento di share, con picchi di oltre due milioni di telespettatori.

