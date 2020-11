Stasera in tv 20 novembre, su Italia 1 Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, su Italia 1 alle ore 21.25 torna Freedom oltre il confine, il programma di approfondimento condotto da Roberto Giacobbo. Quali saranno i confini da superare questa sera? Intanto il mito di Atlantide, la ricerca impossibile e infinita che da secoli esploratori e studiosi portano avanti. Giacobbo affronta l'ipotesi più esaltante, quella legata all'Iralnda. Poi si sposta a Firenze per uno dei simboli della città: Palazzo Vecchio. Cosa nascondono le stanze segrete di quello che è uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese? E invece sotto i nostri piedi cosa si nasconde? E' per questo che dopo Palazzo Vecchio ecco il servizio sui mondi sotterranei. Chiusura della puntata con il Museo dell'Impossibile. Lo scheletro del fantomatico Chupacabra, l'animale che era capace di fare strage di bestiame.

