Doc Nelle tue mani nella storia, è la fiction più vista dal 2007: risultati eccezionali tra i giovani laureati

Un trionfo da record per Doc Nelle tue mani. La fiction con Luca Argentero protagonista, con una media del 30% di share dei sedici episodi ed oltre 8 milioni di telespettatori, diventa la serie in Italia più vista dal 2007. A evidenziarlo è Rai Fiction in una nota snocciolando i relativi dati. "L’ultima puntata ha superato gli 8,5 milioni di telespettatori e sfiorato il 31% di share con risultati eccezionali sui target più pregiati (individui 15-24: 29,3% di share) e, in particolare, nei segmenti femminili (femmine 15-24: 35,7%; femmine 25-34: 27,5%)", si legge.

Rilevanti, inoltre, gli ascolti sulle fasce di pubblico ad alta scolarizzazione (istruzione superiore: 32,6%) e sui laureati (30,8%). Anche dal punto di vista della distribuzione geografica si registra un riscontro più che positivo: "la serie ha ottenuto una media di share pari al 35% al Sud e nelle Isole; 33,2% al Centro e oltre il 26% al Nord. Con Doc Nelle tue mani - si aggiunge nella nota - Rai Fiction vince la scommessa di un linguaggio dinamico e incalzante e della proposta di un racconto del reale ricco di emozioni positive".

