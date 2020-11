Stasera in tv 20 novembre, su Iris il film La grande bellezza. Capolavoro da Oscar di Paolo Sorrentino. la trama

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 20 novembre, su Iris il film capolavoro La grande bellezza. Pellicola superpremiata, vincitrice addirittura dell'oscar come miglior film straniero, produzione italiana del 2013. La regia è di Paolo Sorrentino. Ricco e di altissimo livello il cast: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Massimo De Francovich, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Franco Graziosi, Giorgio Pasotti, Massimo Popolizio, Sonia Gessner, Anna Della Rosa, Luca Marinelli, Serena Grandi, Ivan Franek, Vernon Dobtcheff, Dario Cantarelli, Lillo Petrolo, Luciano Virgilio, Giusi Merli, Anita Kravos, Giovanna Vignola, Leo Mantovani, Giorgia Ferrero. La trama. Jep Gambardella ha avuto successo da giovane con un romanzo, poi si è dedicato al giornalismo e frequenta l'alta società romana. Incontri, appuntamenti, feste, celebrazioni e colloqui più o meno franchi, ne fanno un testimone della crisi dell'attuale società. In una calda estate Jep pesca tra i ricordi. Ormai insofferente sessantacinquenne, vive nel passato.

