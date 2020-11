Uomini e donne, Davide attacca Beatrice: "Pensi solo alle dirette su Instagram, non ti piaccio più". Lei scoppia in lacrime | Video

20 novembre 2020 a

Puntata piena di emozioni quella di venerdì 20 novembre di Uomini e donne. In primo piano c'è Davide Donadei, conteso da Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Beatrice è in lacrime dopo le accuse del tronista: "Fai le dirette su Instagram, sei attivissima - ha commentato Davide - non ti sto colpevolizzando, ma penso di non piacerti più come prima". La Buonocore scoppia a piangere e chiede un confronto: "Per me non è cambiato niente, come puoi pensare che io sia un personaggio", ha sottolineato la ragazza.

Beatrice in lacrime

Il chiarimento è davvero difficile e Beatrice ribadisce le sue ragioni, nonostante sia evidente che Davide sia veramente il suo punto debole. Donadei tuttavia continua a non fidarsi completamente della giovane.

Chiarimento tra Davide e Beatrice

Intanto nell'uscita in esterna con Chiara, quest'ultima fa conoscere il padre a Davide: "Per me è la persona più importante", gli ha confidato. "Mi sento disarmata e spalle al muro per te. Non mi sembra giusto che tu metta su un piatto il mio interesse per te sulla base di una mia reazione", ha aggiunto ancora Chiara. Ma alla fine c'è il chiarimento tra i due. Chissà come finirà con Beatrice.

