Amici 20, alle 19 il day time su Italia1. Giordana spopola sul web: successo per il nuovo singolo Siccome sei | Audio

Nuovo appuntamento per il day time di Amici, il programma che quest'anno è giunto alla ventesima edizione. Alle 19 su Italia1 infatti la casa e la scuola più famosa d'Italia con alla guida Maria De Filippi si aprirà come di consueto per sapere qualcosa in più sui concorrenti di questa nuova stagione. In primo piano qualcosa di molto emozionante che sarà riservato a Evandro, ma la giornata di venerdì 20 novembre è stata caratterizzata in particolar modo dall'uscita del nuovo singolo di Giordana.

La canzone si intitola Siccome sei e ha già ottenuto numerose visualizzazioni e ascolti sui canali appositi. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, questo singolo di Giordana pare promettere davvero bene.

