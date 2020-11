Uomini e Donne, Pamela Barretta si confessa: ora sta con Giovanni Villa

20 novembre 2020 a

a

a

Lei è una delle ex di Uomini e Donne più amate: Pamela Barretta. E' stata una grande protagonista del programma e ora sembra aver trovato l'amore lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi, anche se con un uomo che del programma è stato un cavaliere, Giovanni Villa. L'imprenditrice lo ha confessato in una intervista rilasciata alla rivista ufficiale del programma: "Dopo tanta sofferenza è arrivato Giovanni". Così titola la copertina. L'esperienza di Pamela con Enzo Capo si era chiusa male, addirittura con insulti e accuse. Ora la nuova storia. Lui l'aveva notata e l'aveva confessato alla redazione, ma in un momento in cui lei era fuori dal programma. Ora si stanno frequentando.

