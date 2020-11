Uomini e donne, le critiche di Armando Incarnato: "Adesso vi giudico io". La copertina della rivista

20 novembre 2020 a

a

a

Uomini e donne non solo in televisione su Canale 5, come oggi, venerdì 20 novembre, (ore 14.45). Il profilo Twitter ufficiale annuncia la pubblicazione del nuovo numero del settimanale e lo fa ovviamente pubblicando la copertina. Il servizio più importante è dedicato ad Armando Incarnato, eloquente il titolo: "Adesso vi giudico io". Ma ci sono articoli anche su Lorenzo Riccardi, che sarebbe pronto a sposare Claudia; su Pamela Barretta, che parla dell'arrivo di Giovanni "dopo tanta sofferenza"; di Aurora Tropea, che lancia un messaggio a Gianni Sperti: "Ti sono antipatica ma dico la verità". E ancora Ida Platano e Matteo Ranieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.