Uomini e donne, anticipazioni venerdì 20 novembre: Sophie Codegoni ne elimina tre. Ma Marco le rifila un regalo misterioso | Video

20 novembre 2020 a

a

a

Alle 14,45 su Canale5 altra puntata avvincente di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra i rapporti e le storie in primo piano c'è anche quella di Sophie Codegoni, la dama diciottenne contesa per il momento da Antonio e Matteo, una new entry che ha conquistato tutti per la sua semplicità. Ora sembra addirittura essere il favorito per arrivare a Sophie, ma gli imprevisti a Uomini e donne sono sempre dietro l'angolo. Questo il riassunto della puntata del 19 novembre.

Riassunto puntata 19 novembre

La Codegoni tuttavia ha eliminato definitivamente Marco, Nicolò e Federico. Proprio Marco tuttavia, anche se è stato scartato, le ha voluto lasciare un omaggio: una bottiglia di vino e un regalo che però non è stato scartato in puntata. Forse un pensiero avvelenato, che la Codegoni ha preferito lasciar perdere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.