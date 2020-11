Una Vita, la puntata di oggi 20 novembre Canale 5. Anticipazioni Ma cosa succede a Marcia?

20 novembre 2020 a

a

a

Il pomeriggio di oggi in tv, venerdì 20 novembre, propone su Canale 5 anche la telenovela Una Vita. Inizio alle ore 14.10 per la soap spagnola giunta alla sesta edizione con oltre 1300 puntate già trasmesse. Cosa accadrà oggi nel ricco quartiere di Acacias nell'indefinita città della penisola iberica? Marcia è perseguitata dai brutti ricordi del suo passato da schiava. Cerca di ritrovare la serenità in soffitta, ma quando si sente pronta per tornare al rinfresco, viene fermata e narcotizzata. Ma da chi? Sul suo cammino la donna incrocia un delinquente che la rapisce e che complica ulteriormente la sua già difficile vita.

