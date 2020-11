Stasera in tv 20 novembre, Quarto Grado su Rete 4. Le anticipazioni e i casi Alberto Genovese e Gianna Del Gaudio

20 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 20 novembre, su Rete 4 torna Quarto Grado, come al solito condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa sera approfondimenti in particolare su due casi. Si parlerà ancora della vicenda di Alberto Genovese, imprenditore web arrestato il 7 novembre a Milano con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. Le indagini si concentrano sui festini a base di alcol e droga. Nuzzi e Viero si occuperanno inoltre del caso di Gianna Del Gaudio, la professoressa di Seriate che fu uccisa nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016. L'unico imputato è il marito Antonio Tizzani. Spunta l'ipotesi che ci sia compatibilità tra il dna rilevato sul guanto accanto al taglierino del delitto e quello che fu trovato sul volto di Daniela Roveri, uccisa a Bergamo il 20 dicembre 2016: non è stato mai trovato il colpevole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.