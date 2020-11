Stasera in tv 20 novembre, su Canale5 Grande Fratello Vip. Stefania a Zelletta: "Sesso? Non ho bisogno dei film porno" | Video

20 novembre 2020 a

Appuntamento con il reality venerdì 20 novembre su Canale5. Dalle 21,30 infatti andrà in onda Grande Fratello Vip, una puntata ricca di spunti e discussioni. Non ci sarà nessuna eliminazione, con i nominati Francesco Oppini e Patrizia De Blanck che si sfideranno solo per capire chi andrà in nomination lunedì 23. Ci sarà poi la resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma dopo la lite furibonda avuta in settimana, mentre un altro confronto potrebbe esserci tra Giulia Salemi e la contessa De Blanck, dopo la nomination che l'influencer ha rifilato a Patrizia.

Intanto nella casa sono tante le confidenze, anche quello ad alto tasso erotico. In una di queste la protagonista è Stefania Orlando, sbigottita quando Andrea Zelletta le confida di guardare i video porno sul telefonino prima di fare sesso. La risposta della showgirl è tutta un programma: "Io non ho bisogno dei video porno", ha affermato la Orlando, con Elisabetta Gregoraci che ride divertita.

